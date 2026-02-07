İBB, 30 bin TL olarak belirlediği evlilik desteğini 40 bin TL olarak güncelledi. Başvuru yapmak isteyen çiftlerden en az birinin İstabul'da oturması ve nikah akdinin üç ay içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. Başvurusu kabul edilen çiftlere ödeme nikahtan sonra yapılıyor ve tutar kadının hesabına aktarılıyor. İşte, 2026 İBB evlilik desteği hakkında tüm detaylar