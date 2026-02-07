İBB evlilik desteği 40 bin TL oldu! Kimler İBB evlilik desteği alabilir, başvuru nereye yapılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evlenecek çiftlere verdiği desteği 30 bin TL'den, 40 bin TL'ye yükseltti. Söz konusu desteğe başvuru yapmak için çiftlerden en az birinin İstanbul'da ikamet etmesi ve çiftlerin mali desteğe ihtiyaç duyması gerekiyor. İBB, 2023 yılından bu yana verilen Evlilik Desteği programından 20 bin çift yararlandığını ve toplamda 290 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı. Peki, İBB evlilik desteği alma şartları neler, başvuru nereden ve nasıl yapılır?
İBB, 30 bin TL olarak belirlediği evlilik desteğini 40 bin TL olarak güncelledi. Başvuru yapmak isteyen çiftlerden en az birinin İstabul'da oturması ve nikah akdinin üç ay içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. Başvurusu kabul edilen çiftlere ödeme nikahtan sonra yapılıyor ve tutar kadının hesabına aktarılıyor. İşte, 2026 İBB evlilik desteği hakkında tüm detaylar
İBB EVLİLİK DESTEĞİ TUTARI ARTTI!
İBB, yeni evlenen çiftler için sunduğu “Evlilik Desteği”ni artırdı. 30 bin TL olan “Evlilik Desteği”, 40 bin TL’ye çıkarıldı.
İBB EVLİLİK DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İBB'nin 40 bin TL olarak güncellenen evlilik desteğine başvurular şu yollarla yapılabilir:
- İstanbul Senin Uygulaması,
- Alo 153 Çözüm Merkezi,
- cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi,
- Çözüm Merkezi Mobil Uygulama,
- İnternet üzerinden başvuru https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen,
- Whatsapp Uygulaması 0552 153 00 34,
- Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve
- Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr)
KİMLER İBB EVLİLİK DESTEĞİ ALABİLİR?
- İstanbul il sınırları içerisinde ikâmet edilmesi,
- Sosyal İnceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç halinin tespit edilmesi,
- Üç ay içerisinde evlenecek olma şartının sağlanması.
İBB EVLİLİK DESTEĞİ ÖDEME SÜRECİ NASIL OLUYOR?
- Müracaat sahiplerinin gelir durumu dikkate alınarak başvurusu değerlendiriliyor.
- Başvuru sahibinin kadın ya da erkek olduğuna bakılmaksızın nakit destek kadın olan kişiye veriliyor.
- Başvuru sırasında eş adaylarından yalnızca birinin ikametinin İstanbul’da olması yeterli. İstanbul’da yaşayan kişi başvuru sahibi oluyor.
- Nakdi destek, kadının banka hesabına evlilik resmi olarak gerçekleştirildikten sonra yatırılıyor.
- Evlilik gerçekleştikten sonra her iki kişinin de ikametinin İstanbul’da olması şartı isteniyor.