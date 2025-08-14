Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor İBB İstanbul'u Koşuyorum maratonu ne zaman, nerede yapılacak, kimler katılabilir, kayıt tarihleri nedir, ödül miktarı ne kadar?

        İBB İstanbul'u Koşuyorum Maratonu için geri sayım! Maraton nerede yapılacak, kimler katılabilir?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 'İstanbul'u Koşuyorum' maratonu için geri sayım başladı. Bu sene 47. kez düzenlenecek maratonun ilk etabı İstanbul'un Asya tarafında yapılacak. Asya etabına 14 yaş üstü vatandaşlar katılabilecek ve kazananlara para ödülü verilecek. Peki, 47. İstanbul'u Koşuyorum Maratonu ne zaman, nerede yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 15:44 Güncelleme: 14.08.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen “İstanbul’u Koşuyorum”un Asya etabı, 14 Eylül Pazar günü Üsküdar sahilinde gerçekleştirilecek. 2016’dan bu yana düzenlenen etkinlik, bu yıl da 5K ve 10K kategorilerinde koşulacak ve kayıtlar 8 Eylül’e kadar event.spor.istanbul adresinden yapılabilecek. Peki, kimler maratona katılabilecek, hangi yaş kategorileri var? İşte, detaylar...

        2

        İSTANBUL'U KOŞUYORUM MARATONU ASYA ETABI NEREDE, NE ZAMAN?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabı bu yıl 14 Eylül Pazar günü Üsküdar'da düzenlenecek. Koşu, sahil şeridindeki parkurda olacak.

        İstanbul’u Koşuyorum’un kayıtları 8 Eylül Pazartesi tarihine dek event.spor.istanbul adresinden yapılabilecek.

        3

        47. İSTANBUL'U KOŞUYORUM MARATONU NE ZAMAN, KİMLER KATILABİLİR?

        47. kez düzenlenecek İstanbul Maratonu 2 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak. Asya etabında 15,5K kategorisi için bulunan “son bir yıl içinde Türkiye Atletizm Federasyonu onaylı ve yol ölçümü yapılmış herhangi bir 10K koşusunu 1:30:00 zaman diliminde bitirmiş olması” şartını yerine getiren koşucular büyük maratona katılabilecek.

        4

        İSTANBUL'U KOŞUYORUM MARATONU ASYA ETABI PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

        İstanbul’u Koşuyorum Asya etabı bu yıl da 5K ve 10K kategorilerinde koşulacak; yarış kontenjanları 5K için bin 500 ve 10K için 6 bin kişiyle sınırlı olacak. 16 yaş ve üstü koşucuların katılabileceği 10K yarışında kadın ve erkek klasmanlarında ayrı ayrı olmak üzere birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin, dördüncüye 8 bin, beşinciye 6 bin, altıncıya 5 bin, yedinciye 4 bin ve sekizinciye 3 bin lira para ödülü verilecek. 14 yaş ve üstü koşucuların katılabileceği 5K’da hem kadın hem erkek klasmanlarında ilk üçe giren koşuculara ise kupa verilecek.

        5

        İSTANBUL'U KOŞUYORUM MARATONU YAŞ KATEGORİLERİ

        İstanbul’u Koşuyorum Asya etabındaki 10K yarışında 13 farklı yaş kategorisi bulunacak ve belirlenen kategorilerde ilk 3’e giren kişilere de kupa takdim edilecek.

        Yarışın yaş kategorileri ise şu şekilde olacak: 16-19 / 20-23 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu istifasını açıkladı
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Haklarında 876'şar yıl isteniyordu... Firari 2 sanık yakalandı!
        Haklarında 876'şar yıl isteniyordu... Firari 2 sanık yakalandı!
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        UKOME'den Martı'ya ret!
        UKOME'den Martı'ya ret!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!