İSTANBUL'U KOŞUYORUM MARATONU ASYA ETABI PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

İstanbul’u Koşuyorum Asya etabı bu yıl da 5K ve 10K kategorilerinde koşulacak; yarış kontenjanları 5K için bin 500 ve 10K için 6 bin kişiyle sınırlı olacak. 16 yaş ve üstü koşucuların katılabileceği 10K yarışında kadın ve erkek klasmanlarında ayrı ayrı olmak üzere birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin, dördüncüye 8 bin, beşinciye 6 bin, altıncıya 5 bin, yedinciye 4 bin ve sekizinciye 3 bin lira para ödülü verilecek. 14 yaş ve üstü koşucuların katılabileceği 5K’da hem kadın hem erkek klasmanlarında ilk üçe giren koşuculara ise kupa verilecek.