İBB İstanbul'u Koşuyorum Maratonu için geri sayım! Maraton nerede yapılacak, kimler katılabilir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 'İstanbul'u Koşuyorum' maratonu için geri sayım başladı. Bu sene 47. kez düzenlenecek maratonun ilk etabı İstanbul'un Asya tarafında yapılacak. Asya etabına 14 yaş üstü vatandaşlar katılabilecek ve kazananlara para ödülü verilecek. Peki, 47. İstanbul'u Koşuyorum Maratonu ne zaman, nerede yapılacak? İşte, detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen “İstanbul’u Koşuyorum”un Asya etabı, 14 Eylül Pazar günü Üsküdar sahilinde gerçekleştirilecek. 2016’dan bu yana düzenlenen etkinlik, bu yıl da 5K ve 10K kategorilerinde koşulacak ve kayıtlar 8 Eylül’e kadar event.spor.istanbul adresinden yapılabilecek. Peki, kimler maratona katılabilecek, hangi yaş kategorileri var? İşte, detaylar...
İSTANBUL'U KOŞUYORUM MARATONU ASYA ETABI NEREDE, NE ZAMAN?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul’u Koşuyorum’un Asya etabı bu yıl 14 Eylül Pazar günü Üsküdar'da düzenlenecek. Koşu, sahil şeridindeki parkurda olacak.
İstanbul’u Koşuyorum’un kayıtları 8 Eylül Pazartesi tarihine dek event.spor.istanbul adresinden yapılabilecek.
47. İSTANBUL'U KOŞUYORUM MARATONU NE ZAMAN, KİMLER KATILABİLİR?
47. kez düzenlenecek İstanbul Maratonu 2 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak. Asya etabında 15,5K kategorisi için bulunan “son bir yıl içinde Türkiye Atletizm Federasyonu onaylı ve yol ölçümü yapılmış herhangi bir 10K koşusunu 1:30:00 zaman diliminde bitirmiş olması” şartını yerine getiren koşucular büyük maratona katılabilecek.
İSTANBUL'U KOŞUYORUM MARATONU ASYA ETABI PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
İstanbul’u Koşuyorum Asya etabı bu yıl da 5K ve 10K kategorilerinde koşulacak; yarış kontenjanları 5K için bin 500 ve 10K için 6 bin kişiyle sınırlı olacak. 16 yaş ve üstü koşucuların katılabileceği 10K yarışında kadın ve erkek klasmanlarında ayrı ayrı olmak üzere birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin, dördüncüye 8 bin, beşinciye 6 bin, altıncıya 5 bin, yedinciye 4 bin ve sekizinciye 3 bin lira para ödülü verilecek. 14 yaş ve üstü koşucuların katılabileceği 5K’da hem kadın hem erkek klasmanlarında ilk üçe giren koşuculara ise kupa verilecek.
İSTANBUL'U KOŞUYORUM MARATONU YAŞ KATEGORİLERİ
İstanbul’u Koşuyorum Asya etabındaki 10K yarışında 13 farklı yaş kategorisi bulunacak ve belirlenen kategorilerde ilk 3’e giren kişilere de kupa takdim edilecek.
Yarışın yaş kategorileri ise şu şekilde olacak: 16-19 / 20-23 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+