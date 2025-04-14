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        Haberler Gündem Politika İBB Meclisi, Nuri Aslan başkanlığında toplandı | Son dakika haberleri

        İBB Meclisi, Nuri Aslan başkanlığında toplandı

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında ilk kez toplandı. Belediye encümen seçimi ve komisyonların belirlendiği mecliste, 97 maddelik gündem görüşüldü. Toplantıda gündemin ilk maddesi olan İBB 2024 Faaliyet Raporu 17 Nisan Perşembe günü, gündemin 2'nci maddesi olan İETT Genel Müdürlüğü 2024 yılı Faaliyet Raporu ise 16 Nisan Çarşamba günü görüşülmek üzere gündemde bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 23:01 Güncelleme: 14.04.2025 - 23:01
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        İBB Meclisi, Nuri Aslan başkanlığında toplandı
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sonrasında 26 Mart’ta olağanüstü toplanan İBB Meclisi, Nuri Aslan’ı 177 oy ile Belediye Başkan Vekili seçti. İmamoğlu’nun görevden alınmasının ardından İBB Meclisi ilk kez bugün olağan toplantısını gerçekleştirdi.

        Belediye Meclisi’nde açılış konuşması yapan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, “Bu işin başlangıç noktası 31 Mart 2024 yerel seçimleri ve iktidarın aldığı ağır yenilgidir. Artık birinci parti olmadığını gören ve bunu hazmedemeyen iktidar milletin iradesine darbe vurma planını devreye almıştır. Herkes yargılanabilir, bir suçu bulunursa kanunların işaret ettiği şekilde cezalandırılabilir. Fakat artık bu dönemde normal süreç dışına çıkıp norm haline getirilen tutuklu yargılanmalar toplumda adalet duygusunu zedelemektedir. İnsanlar iddianameleri bile hazırlanmadan böyle neyle suçlandıkları bilinmeden aylarca yıllarca özgürlüklerinden mahrum edilmektedirlerö dedi.

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        İBB VE İETT FAALİYET RAPORLARI GÜNDEMDE BIRAKILDI

        Toplantıda, ilçe belediye başkanlarının konuşmalarının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemin 1’inci sırasında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2024 Faaliyet Raporu’nun 17 Nisan Perşembe günü görüşülmek üzere gündemde bırakılmasına karar verildi. Gündemin 2’nci sırasındaki İETT Genel Müdürlüğü 2024 yılı Faaliyet Raporu ise 16 Nisan Çarşamba günü görüşülmek üzere gündemde bırakıldı.

        BELEDİYE ENCÜMENLERİ 165’ER OYLA CHP GRUBUNDAN SEÇİLDİ

        Gündemin 3’üncü maddesi olan Belediye Encümeni seçimi için AK Parti grubunun adayları Özlem Erol, İlyas Çelik, Meryem Karaköse, Mehmet Arıtemur ve Osman Savul olurken, CHP grubunun adayları Ahmet Şahin, Tuğçe Çalık Karademir, Rahşan Sertkaya Danış, Ali Aluç ve Kazım Akşahin oldu. Yapılan oylama sonucunda AK Parti grubunun adayları 102 oy alırken, CHP grubunun adayları 165 oyla üye olarak seçildi.

        Toplantının devamında, İBB Meclisi’nde bundan sonra görev alacak 26 komisyona üye seçimleri gerçekleştirildi. Komisyon üyelerinin seçilmesinin ardından meclis toplantısı 16 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere kapatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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