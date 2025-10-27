İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

AA'da yer alan habere göre bu kapsamda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren ve programlarda yönetici olup örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen ve verilerin işlenmesi ile gönderilmesinde dahli bulunduğu anlaşılan 6 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık 9 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerine birazdan başlanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığının, bu kullanıcıların kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkweb"te satışa çıkarıldığının, aynı uygulama içerisinde yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek, program dışına sızdırıldığının belirlendiği kaydedilmişti.

Söz konusu tespitlerle ilgili olarak programlarda yönetici olan, İBB iştiraki şirketlerin de arasında olduğu 6 ayrı şirkette yöneticilik yapan, adı geçen örgüt yöneticileriyle ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan 2 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 15 şüpheli hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "vergi usul kanuna muhalefet" ve "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada zanlıların tamamının yakalandığı belirtilmişti.

Gözaltına alınan bazı şüphelilerin kimlikleri ise şöyle:

"Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Kobil Mycity Platform Teknoloji AŞ'de yazılım geliştirme uzmanı Abdullah Uygun, Kobil Teknoloji AŞ'de yazılım müdürü Ayhan Güvenli, Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan, Şehide Zehra Keleş Yüksel"