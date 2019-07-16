İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),seçimden önce yapılmasına onay verilen iki ihaleyi daha iptal etti.

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İBB, iki ihaleyi iptal etti. İptal edilen ihaleler toplu ulaşım araçlarındaki dijital bilgi platformlarının işletilmesi ve Bilgi İşlem veri ambarının bakımı için açılan ihalelerdi. İptal edilen ihalelerden biri İBB Reklam Yönetimi Müdürlüğü’nün, "Taşınırlarda Yer Alan Dijital Bilgi Platformlarındaki yüzde 30'luk Belediye Kontenjanının Yönetilmesi ve İçeriklerin Denetlenmesi İşi" idi. İhalenin yapılmasına 19 Haziran 2019 tarihinde karar verilmişti.

İBB’nin mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan toplu ulaşım araçlarında yer alan dijital platformları kapsayan ihalenin iptal gerekçesinde şöyle denildi: "28 Haziran 2019 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşlarının (İETT, İSKİ) ve iştiraklerinin günlük ve rutin işleri aksatmayacak şekilde iş ve işlemlerin devam ettirilmesine bu kapsamın dışında kalan ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım satım, gayrimenkul kiralama, alış ve satış vb. tüm işlemlerin ikinci bir talimata kadar durdurulmasına karar verilmiştir.’ denilmektedir. Bu itibarla söz konusu ihalenin ilgili yazı gereği iptal edilmesi hususunu olurlarına arz ederim."

İkinci iptal edilen ihale İBB Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne ait. Yapımına 19 Haziran 2019 tarihinde onay verilen “Veri Ambarı Bakım, Güncelleme ve Geliştirme İşi” ihalesinin iptal gerekçesinde ise şöyle denildi: “Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesinde yer alan ‘kaynakları verimli kullanılması’ ilkesi gereği yeniden değerlendirilmek üzere ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.”

DAHA ÖNCE İKİ İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

İBB’nin şirketlerinden KİPTAŞ ve Ağaç A.Ş. daha önce birer ihaleyi iptal etmişti. KİPTAŞ’ın iptal edilen ihalesi Gaziosmanpaşa Küçükköy’de yaptırmakta olduğu Yunus Emre Cami’nin eksik kalan işlerinin tamamlanması ile ilgili, Ağaç A.Ş.’nin iptal edilen ihalesi jeneratör alımı ile ilgiliydi.