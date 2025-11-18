Habertürk
        Haberler Magazin 'İbi: Uzay Görevi'nin fragmanı yayınlandı

        'İbi: Uzay Görevi'nin fragmanı yayınlandı

        TRT ortak yapımı 'İbi: Uzay Görevi'nin, 2 milyon kez izlenen teaserın ardından fragmanını yayınladı. Minik hayranların heyecanını artıran fragman, İbi ve dostlarının uzay macerasına dair ilgiyi daha da yükseltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 09:20 Güncelleme: 18.11.2025 - 09:21
        Fragmanı yayınlandı
        TRT Çocuk'un sevilen kahramanı İbi, ikinci sinema filmi 'İbi: Uzay Görevi' için geri sayıma devam ederken, merakla beklenen fragman sonunda yayınlandı. Yaklaşık 2 milyon izlenmeye ulaşan teaser videosunun ardından paylaşılan fragman, küçük izleyicilerden büyük ilgi gördü.

        28 Kasım'da vizyona girecek film, barış, dostluk ve umut dolu uzay macerasını hikâye ediniyor.

        TRT ortak yapımı animasyon filminde İbi ve dostları, uzayda geçirdikleri beklenmedik bir kaza sonrası iki robot ulus arasında çıkmak üzere olan büyük bir savaşın tam ortasına düşüyor.

        TRT Çocuk’un psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin aktif katkılarıyla hazırlanan film; yapımcılar Özgün Karaca ile Özgür Karaca, yönetmen ve senarist Sinan Ölmez imzasını taşıyor. Filmin müzikleri ise Mehmet Eti ve Ekin Eti tarafından hazırlandı.

        #İbi: Uzay Görevi
