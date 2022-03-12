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İbo Show’un merakla beklenen 35.yeni bölüm konukları belli oldu 13 Mart 2022!

9 yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un merakla beklenen 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 13 Mart Pazar akşamı yayınlanacak programın yeni bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak. İşte, İbo Show 13 Mart yeni bölüm konukları…

  • 01
    İbo Show 35.yeni bölüm konukları belli oldu! İbo Show 13 Mart yeni bölüm konukları kimler 2022?

    Star Tv ekranlarında yayın hayatına devam eden İbo Show, 35.bölümüyle seyircisinin karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show, 13 Mart Pazar günü 35. Yeni bölünüyle ekrana gelecek. İbo Show yeni bölümde bomba gibi konuklarla seyirci karşısına çıkacak. İşte, 13 Mart İbo Show yeni bölüm konukları…
  • 02
    İbo Show 35.yeni bölüm konukları belli oldu! İbo Show 13 Mart yeni bölüm konukları kimler 2022?

    İBO SHOW 35.YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

    Eğlencenin eksik olmayacağı İbo Show yeni bölümünde, keyifli dakikalar seyirciyi bekliyor. Program konukları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor. 
  • 03
    İbo Show 35.yeni bölüm konukları belli oldu! İbo Show 13 Mart yeni bölüm konukları kimler 2022?

    Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in de yer aldığı İbo Show'un yeni bölümüne; Seren Serengil, Bülent Serttaş, Altay ve Yeşim Salkım katılacak.
  • 04
    İbo Show 35.yeni bölüm konukları belli oldu! İbo Show 13 Mart yeni bölüm konukları kimler 2022?

    İBO SHOW GEÇEN HAFTA KONUKLARI 6 MART 

    Star Tv ekranlarının sevilen eğlence programı İbo Show’un 34.bölüm konukları arasında; Didem, Şafak Sezer, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Ömer Danış, Şahin Kendirci ve Zeliha Kendirci yer aldı.
  • 05
    İbo Show 35.yeni bölüm konukları belli oldu! İbo Show 13 Mart yeni bölüm konukları kimler 2022?

    İşte, İbo Show 35. yeni bölüm fotoğrafları...
  • 06
    İbo Show 35.yeni bölüm konukları belli oldu! İbo Show 13 Mart yeni bölüm konukları kimler 2022?
  • 07
    İbo Show 35.yeni bölüm konukları belli oldu! İbo Show 13 Mart yeni bölüm konukları kimler 2022?
  • 08
    İbo Show 35.yeni bölüm konukları belli oldu! İbo Show 13 Mart yeni bölüm konukları kimler 2022?
  • 09
    İbo Show 35.yeni bölüm konukları belli oldu! İbo Show 13 Mart yeni bölüm konukları kimler 2022?

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