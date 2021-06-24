Ekranların en uzun soluklu eğlence programı İbo Show, İbrahim Tatlıses'in geçirdiği korkunç kazanın ardından ekranlara veda etmişti. Bu yıl yeniden başlayan İbo Show her hafta cumartesi akşamı Star TV'de seyirciyle buluşuyor. İbo Show'un bu haftaki konukları merak konusu oldu. İşte İbo Show 26 Haziran konukları

26 HAZİRAN CUMARTESİ İBO SHOW'UN KONUKLARI KİM?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

İBO SHOW'un bu haftaki konukları Şafak Sezer, Ankaralı Coşkun, Hasan Yılmaz, Hatice, Ömer Faruk Bostan ve Ankaralı Turgut olacak.