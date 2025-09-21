Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İBRAHİM KAHRAMAN KİMDİR? Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili CHP’li İbrahim Kahraman kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

        İbrahim Kahraman kimdir? Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili CHP'li İbrahim Kahraman hayatı ve kariyeri

        Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye Meclisi, Mutlu'nun yerine vekalet edecek ismi belirlemek için toplandı. İlk 4 turda sandıktan eşit oy çıkınca seçim 5. tura kaldı. 5. turda yapılan kura çekimi sonucunda CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi. Peki, İbrahim Kahraman kimdir? Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili CHP'li İbrahim Kahraman kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Kahraman hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 15:24 Güncelleme: 21.09.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yerine başkanvekilliği seçimi yapıldı. İlk 4 turda oylar eşit çıkınca kura çekimine gidildi. Kura sonucu CHP’nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi. Bu gelişme sonrası ‘’İbrahim Kahraman kimdir?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili CHP’li İbrahim Kahraman kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, İbrahim Kahraman hayatı ve kariyeri...

        2

        BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANVELLİĞİ SEÇİMİ YAPILDI

        DHA'nın haberine göre Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül’de gözaltına alındı.

        Hasan Mutlu hakkında 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Hasan Mutlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi saat 10.00’da Başkanvekili seçimi gündemiyle olağanüstü toplandı.

        Seçimde, CHP Grubu İbrahim Kahraman Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın’ı aday gösterdi. Belediye Meclisi'nde CHP’nin 18, Cumhur İttifakı’nın 15 (AK Parti 12, MHP 3), bağımsızların ise 4 üyesi bulunuyor.

        3

        İLK 4 TURDA EŞİT OY ÇIKTI, KURA ÇEKİLDİ

        Bayrampaşa Belediyesi'nde başkan vekilliği seçiminde ilk 4 turda sandıktan eşit oy çıktı. Seçim 5.tura kalırken, başkan vekilinin kura ile belirleneceği öğrenildi.

        4

        SEÇİMİ CHP KAZANDI

        Bayrampaşa Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimini CHP kazandı. 5. turda kura çekimi ile başkan vekili CHP'nin adayı İbrahim Kahraman oldu.

        5

        İBRAHİM KAHRAMAN KİMDİR?

        1958 yılında İstanbul’da dünyaya gelen İbrahim Kahraman, aslen Giresunlu'dur. İlkokul ve ortaokulu Bayrampaşa’da, liseyi Şişli’de okudu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

        İş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işçi ve kontrol mühendisi olarak başladı. Daha sonra kendi kurduğu şirkette taahhüt ve proje işleri yaptı. 28 Giresunlular Derneği, Giresun Karabulduk Derneği'nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. Makine Mühendisleri Odası'nda yönetim, denetim ve onur kurulu üyeliklerinde bulundu.

        Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bayrampaşa’da meclis üyeliği ve ilçe başkanlığı yaptıktan sonra, son üç buçuk yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Dairesi Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.

        Kahraman, iki çocuk babasıdır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızılırmak'taki korkunç şüphede doktorla ilgili detaylar!
        Kızılırmak'taki korkunç şüphede doktorla ilgili detaylar!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        "Başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek"
        "Başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek"
        TEKNOFEST İstanbul son gün etkinlikleriyle devam ediyor
        TEKNOFEST İstanbul son gün etkinlikleriyle devam ediyor
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        9 yaşındaki Ebrar'ın kahreden ölümü!
        9 yaşındaki Ebrar'ın kahreden ölümü!
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa virajında!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa virajında!
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor