İbrahim Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. İbrahim Suresi, Kur'an'ın 14. suresidir. Sure, 52 ayetten oluşur. 28. ve 29 ayetleri Medine'de diğerleri Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Sure İbrahim peygamber ve ailesinden bahsettiği için bu ismi almıştır. Sure Kur'an'ın insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için indirilen bir kitap olduğu ifadesi ile başlar. Surede başlıca, imanın temel konuları olan Allah'a iman, peygamberlere iman, öldükten sonra dirilme ve hesap ele alınmaktadır. İbrahim Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, İbrahim Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...