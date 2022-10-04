İbrahim Tatlıses'in acı günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in acı günü - Magazin haberleri
ABONE OL

İbrahim Tatlıses'in acı günü

İbrahim Tatlıses, kuzeni Ahmet Tatlı'nın vefat ettiğini sosyal medyadan duyurdu

İbrahim Tatlıses'in acı günü - Magazin haberleri
İbrahim Tatlıses'in acı günü
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İbrahim Tatlıses'in uzun süredir Hollanda'da yaşayan kuzeni Ahmet Tatlı, yaşamını yitirdi. Aldığı acı haberle yıkılan Tatlıses, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"İYİ BİR AİLE REİSİYDİN"

İbrahim Tatlıses, yaptığı paylaşımda, "Sevgili amcamın oğlu Halil Tatlı, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Gözümün nuru Halil'im, mekanın cennet olsun. İyi bir aile reisiydin Halil'im..." ifadelerine yer verdi.

Takipçileri ise başsağlığı mesajları ile Tatlıses'e destek oldu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İddialı sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Simge Sağın'ın paylaşımı çok konuşuldu! Beğeni ve yorum yağdı!
MAGAZİN Ünlü şarkıcının paylaşımı çok konuşuldu!
MasterChef Fatma Nur'dan olay yaratan cümleler! "Onu elemeden gidersem kendime yazıklar olsun"
MAGAZİN "Onu elemeden gidersem kendime yazıklar olsun"
Evde Tek Başına'nın küçük yıldızı artık bir yetişkin! Son halini görenler tanıyamıyor
MAGAZİN O artık 42 yaşında!
26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde şıklık yarışı - Magazin haberleri
MAGAZİN Şıklık yarışı
Boran Kuzum ile Yasemin Szawlowski aşk yaşıyor - Magazin haberleri
MAGAZİN Aşklarını ilan ettiler!
Ekmek Teknesi 'Lan Jale' karakteriyle hafızalara kazınmıştı! Fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızı Esin Civangil'e yıllar işlemiyor!
MAGAZİN Ekmek Teknesi Jale karakteriyle hafızalara ...
Tuğçe Tayfur ve Burak Kalfa nişandan 15 gün sonra ayrıldı - Magazin haberleri
MAGAZİN Nişandan 15 gün sonra ayrıldılar
Eser Yenenler, 'Prestij Meselesi' için bambaşka biri oldu! Eşi bile tanıyamadı - Magazin haberleri
MAGAZİN Eşi bile tanıyamadı!
Ciner Yayın Holding'e 14 ödül
MAGAZİN Ödüller dağıtıldı
Esra Erol'un sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Hık demiş burnundan düşmüş!
MAGAZİN Sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.