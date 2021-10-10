İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra bir ilk! 0:00 / 0:00

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'İmparator' lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde verdi.

Konser öncesi basın mensupları ile birlikte şehirde gezintiye çıkan Tatlıses, göl kenarında mangal keyfi yapmayı da ihmal etmedi.

"RABBİM 'DUR' DEMEDİKÇE SÖYLERİM"

İbrahim Tatlıses, gazetecilerle yaptığı söyleşide "Rabbim 'dur' demedikçe ben sevenlerim için bu şarkıları söylemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandıktan sonra duygusal anlar yaşandı.

'Yalnızım Dostlarım', 'Bebeğim' ve 'Mavi Mavi' gibi şarkılarını seslendiren Tatlıses, sevenleriyle sahnede hasret giderdi.

ELEKTRİK KESİNTİSİNDE ALKIŞ YAĞMURU

Tatlıses sahnedeyken bir ara elektrikler kesildi. Kesintiye aldırış etmeyen İbrahim Tatlıses, şarkılarını çıplak sesle söylemeye devam etti. Yaklaşık 2 saat süren programın sunuculuğunu ise Mehmet Ali Erbil üstlendi.