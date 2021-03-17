İbrahim Yıldız: Beşiktaş'ın sözlüğünde pes etmek yok!

120 dakikalık oyunda pes etmeyen Beşiktaş Kupa’nın ilk finalisti oldu.

Siyah-Beyazlı takım lig kupa demeden yoluna devam ediyor. Beşiktaş’ın sözlüğünde pes etmek diye bir kelime yok. Kendi oyunlarını sonuna kadar oynuyorlar. Sistem hep aynı. Bıkmadan, usanmadan mücadele ediyorlar. Oyuncuların ilk 11’de sahaya çıkması ya da sonra dan oyuna girmeleri hiçbir şeyi değiştirmiyor. Herkes görevini eksiksiz yapıyor. Ortak bilinç kazanmak. Başka bir düşünceleri yok.

Sergen Yalçın, öyle bir işlemiş ki takımı, makine dişlisi gibi. Tıkır, tıkır çalışıyor. Siyah-Beyazlıları kutlamak gerekir açıkçası. Sık maç yapmak, ve pandemi kaosu gibi zor koşulları hiç dert etmiyorlar. Sahaya çıkıp oyunlarını oynuyorlar. Yıllarca şampiyonluğa açmış gibi. Hem oynuyorlar, hem de kendi oyunlarından zevk alıyorlar. Tıpkı taraftarlarının zevk aldığı gibi. Mutlular doğal olarak. Kolay değil elde edilen bu başarı. Süper Lig’in lideri emin adımlarla yolunda yürüyor. Üstelik iki kulvarda. Gel de bu başarı karşısında şapka çıkarma.

Çok fazla değil, birkaç ay öncesine gittiğimizde, bu takım şampiyonluğa oynayamaz diyenler şaşkınlık içerisindeler elbette.

Bu başarı öyküsünde yönetimin yerinde transferleri ve Sergen Yalçın’ın rolü yadsınamaz bir gerçek.

Hep söylenir ya kadro mühendisliği diye bir kavramdan... İşte bu mühendisliği en iyi yapan takımların başında Beşiktaş geliyor. Yaşlı diye gönderilsin denilen Vida, her maç aynı performansla sahneden inmiyor. Kalecileri çok tecrübesiz diye dudak bükenler, şimdi iki genç kaleciden övgü ile söz ediyorlar.

38 yaşındaki Atiba, bu kadar maçı kaldıramaz eleştirilerine ihtiyar delikanlı öyle bir yanıt veriyor ki. Neredeyse gençlerin hepsinden daha iyi mücadele ediyor. Müthiş bir mücadele ve akıl ile takımın vazgeçilmezi.

SERGEN YALÇINFAKTÖRÜ

Larin’i santrfordan kenara alıp, yepyeni bir forvet yaratan yine Sergen hocanın futbol aklı olarak bir kez daha ortaya çıkıyor.

Beşiktaş çok basit olan kadro seçimini yaptı. Her futbol adamının bildiği gibi, kaleci, stoper, orta saha ve santrfor dörtlüsünü iyi seçti. Kenarları da görev adamlarıyla işleyince zor gibi gözüken işleri kolaylaştı.

Burada Aboubakar faktörünün altını çizmekte yarar var. Gerçek bir golcü. Top tutması, adam eksiltmesi, hava ki hakimiyeti, zor da topa dokunuşları Siyah-Beyazlıların büyük avantajı olarak ortada.

Başakşehir maçının ilk yarısında oyun üstünlüğü ve skor lehlerine sonuçlandı. İkinci yarı, orta alanda yaşanan sıkındı, Başakşehir’in etkinliğini arttırdı. Beraberliği yakaladılar.İyi oynadılar. Sergen Yalçın, Atiba’yı oyuna alarak bu sorunu giderdi. Uzatma dakikalarında gelen gol, finale çıkmalarına neden oldu.

DERBİ MAÇI ÖNCESİ MÜCADELE YÜKSEKTİ

Hafta sonu oynayacakları derbi maçına rağmen, iyi mücadele ettiler. Pes etmediler. Tempoyu iyi ayarladılar. Baskı kurdular. Takım oyunun tüm gereklerini yerine getirdiler. Yardımlaşma ve topu oyunda tutma istekleri vardı.

İyi bir kupa maçı izledik. Her iki takımın oyunu da beğenildi. 120 dakika aynı heyecanla maçta kalmak az bir şey değil.

Başakşehir’in ikinci yarı sergilediği oyun, onlar adına iyi işaretti. Ligin alt sıralarından kurtulma adına umutlandılar şüphesiz…