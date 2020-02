GÖKHAN VE CANER OLMAZSA OLMAZ

Göreve Rizespor galibiyeti ile başlayan Sergen Yalçın, taraftarla buluştuğu ilk maçından da 3 puanla ayrıldı…

İstanbul’da soğuk bir havada oynanan karşılaşma ilkleri de içerisinde barındırıyordu. Sergen Yalçın yıllarca formasını giydiği takımın başındaydı bu kez. Uzun süredir sakatlık sorunu yaşayan Lens de oyunun ikinci yarısı sahaya çıkarken, bir de güzel bir gol attı. Bir başka ilklerden birisi ise, yeni transfer Boateng oldu. O da, ilk maçında şık bir golle taraftara selamını çaktı.

Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğe getirilmesi, Siyah-Beyazlı kulüpte büyük bir istek sonucu gerçekleşmişti. Taraftarın baskısı ve sevgisi ile takımın patronluğu Sergen’e verildi. İki maçta elde edilen 6 puan Beşiktaş'ta bütünleşmenin de göstergesiydi. Bundan sonra her maça kazanmak amacıyla çıkacak takımın amacı yarışın içerisinde olmak…

İLK YARI KÖTÜ, İKİNCİ YARI İYİ

Karşılaşmayı ikiye ayırıp değerlendirmek gerekir. İlk 45 dakika daha çok dengeli ve disiplinli geçti. Her iki takımda hata yapmamaya çalıştı. Gaziantepspor’un geçen hafta lider Sivasspor’u farklı yenmesi maçın önemini de arttırdı. Sergen Yalçın, bir sürprizle karşılaşmak istemiyordu. Olabildiğince savunma elamanlarını ileri çıkarmak istemedi...

Gaziantep, oyun geniş alana taşıyarak uzun toplarla sonuç almak amacındaydı. Ancak, her iki takım son vuruşlar, final pasları ve tempo konusunda başarısızdı. Beşiktaş ilk şutunu dakikalar 28’i gösterdiğinde attı. Bu durum, maçın pozisyonsuz ve vasat geçtiğinin en somut örneğiydi. Burak ve Diaby’nin şutlarını ise kaleci önledi…

Kötü diyebileceğimiz bir ilk yarından sonra, farklı bir son bölüm yaşadık. Daha çok pozisyon bulan, şut atan, kenar ortalarını iyi kullanan bir Beşiktaş vardı sahada. Bu göstergenin en önemli hamlesi ise yeni transfer Boateng’in oyuna girmesiydi. Verimliliği sürekli tartışılan, Ljajic yine sahada yoktu. Beklentilerin çok altında kaldı. İyi top kullanamadı. Savunma arkasına top atamadı. Oyunun yönünü değiştiremedi. Şut atmadı…

BOATENG DEĞİŞMEZ OYUNCU OLUR

Sergen hoca, ikinci yarıya yeni transferi sahaya sürdüğünde soru işareti yok değildi. Fakat, İtalya’nın Fiorentina takımından gelen Boateng, hiç yabancılık çekmedi. İlk maçı değilmişçesine, sezon başından bu yana takımdaymış gibi bir performans çıkardı. En önemli özelliği top kapma konusunda Atiba ile 'Yarışırım' demesiydi. Oyun bilgisinin üst düzey olduğunu gösterdi. İlk maçta ortaya koyduğu performans bu oyuncunun Beşiktaş’a büyük katkı yapacağını gösterdi. En önemlisi takıma enerji kattı. Pozitif bir oyun stili var. Attığı goldeki vuruşu oldukça şık bir hareketti. Bu maçtan sonra Ljajic zor forma şansı bulur…

GÖKHAN VE CANER OLMAZSA OLMAZ

Beşiktaş’ın iki kahramanı var. Her zaman skoru değiştirebilecek bu oyuncular sizin de tahmin ettiğiniz gibi Gökhan ile Caner. Caner, yaptığı ortalarla Süper Lig'de en önemli isim. Her an gol yaptırmaya hazır toplar atıyor. Lens’e attırdığı golün ortası yine kimsenin beklemediği uzak bir mesafeden geldi…

Gökhan ise, Caner gibi oynamıyor. Oyun stili daha farklı. Sağ kanat oyucusu gibi tüm ataklarda var. Çizgiye inip, yerden kale önüne toplar çıkarıyor. Ya da gol atıyor. Yeni transfer, Boateng’e attırdığı gol, tam bir çizgi oyuncu davranışıydı. Bu açıdan Beşiktaş, iki önemli kozuyla rakiplerine göre çok önde…

Sergen Yalçın ile yeniden umutlanan ve pozitif bir hava yakalayan Beşiktaş, bundan sonraki maçları kolay kolay riske etmez. Puan farkının fazla olması çok da önemli değil. Asıl önemli olan, kazanma alışkanlığını sürdürebilirlerse sezonu nasıl bitireceklerini tahmin etmek hiç de zor değil. Daha önümüzde çok maç var. Bu ligde çok şey yaşayacağımızı tahmin ediyorum…

PENALTI TARTIŞMALARI HAKEMLERİN TEK HATASIYDI

Maçtaki tartışmalı pozisyonlara gelince, Burak’ın penaltıdan attığı gol tartışılıyor. VAR’ın uyarısı ile beyaz noktayı gösteren hakem Alper Ulusoy ofsayt kararı verecek diye düşünüldüğünde penaltı noktasını gösterdi. Topun kapalı kola mı, omuza mı çarptığı tam olarak anlaşılamadı…

Yine Gaziantepsporlu Kenan’ın ceza sahası içerisinde düştüğü pozisyonda, Gökhan’a takıldı mı,yoksa Gökhan ayağını mı taktı tartışması doğal olarak yapıldı. Bu pozisyonda VAR’a gidilmediğini de söyleyelim…