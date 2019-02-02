Fenerbahçe sıkıntılı günleri geride bırakıyor… Önce Malatya ardından Göztepe galibiyetleri iyi günlerin müjdesi gibiydi… Taraftarın büyük desteği takımı ateşleyen en önemli etken oldu. En kötü günlerinde bile takımı yalnız bırakmadılar, sürekli arkalarında oldular. Güvenlerini kazanmaları için ellerinden geleni yaptılar…

Göztepe karşılaşması, özgüven açısından çok önemliydi. Kötü gidişi unutturacak maçlardan biriydi. Dönüşüm Malatya ile kendini gösterdi; Göztepe karşılaşması ile başladı. Takım olarak iyi sinyaller verdi Sarı-Lacivertliler. İyi mücadele ettiler. Çok koştular. İkili mücadeleleri kazandılar. Yardımlaşma ve pas trafiği kusursuzdu…

Takıma yeni katılan oyuncuların kalitesi ortada. İlk kez yerinde transferler yapıldığını gördük. Beşiktaş’tan gelen Tolgay, oynadığı süre içerisinde hiç yabancılık çekmedi…

Moses’e ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yaklaşık 3 ay oynamayan, maç eksiği olan bu oyuncu ayağına her aldığı topla tehlikeli oluyor. Dikine oynamayı seven, çok rahat adam geçmek gibi özellikleri var. Attığı golün hazırlanışında ki rolü ve vuruş kalitesi bunun en belirgin göstergesi…

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe ilk 20 dakika yoğun bir baskı kurdu. Göztepe sahasından çıkmakta zorlandı. Hatta bir tek organize pozisyon hazırlığı yapamadılar…

MEHMET TOPAL VE ISLA ÖNE ÇIKTI

Süper Lig’in iyi takımlarından biri olan Sarı-Kırmızılıların oyun hakimiyetini ev sahibi takıma yitirmesinin en büyük nedeni orta saha faktörüydü. Mehmet Topal yine takımın en iyilerindendi. Orta sahadan sonra stoperde de hatasız oynadı.



Benzia ise çıkana dek başarılı bir oyun sergiledi… Tek sırıtan Ayew’di. Daha etkili olabilirdi… Mehmet Ekici, geçen haftanın yıldızıydı. Göztepe karşısında aynı performansı gösteremedi. Çok top kaybı yaptı. Çok fazla şey yapmak istiyor. Bu da onu hataya zorluyor. Daha basit oynasa, çok başarılı olacak…

Sarı-Lacivertliler pas trafiğinde büyük aşama kaydetmiş. Hızlı ve etkili paslaşmalar göze hoş göründüğü gibi rakibi de oyundan düşürdü… Göztepe karşısında atakların sürekli sağ kanattan yapılması dikkat çekti. İsla ve Dirar ikilisi iyi anlaşan bir ikili oluşturdular. Atakların neredeyse tamamı bu kanattan gerçekleşti…

İkinci yarı Göztepe 10 kişi kalınca, Fenerbahçe sayısal üstünlüğü iyi kullandı. Tüm riskleri göze alan Göztepe oyuna ortak olmak için daha ileri çıktı. Fenerbahçeli oyuncuların top kayıplarını değerlendirmeye çalıştılar. İlk yarıda bulamadıkları fırsatları yakaladılar… Kadroya katılan yeni oyuncular takımı güçlendirecek şüphesiz. Ersun Yanal, ideal kadroyu oluşturduğunda Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek sonuçları alacaktır…

EN GÜVENLİ VE RAHAT MAÇ

Göztepe galibiyeti futbolcuların özgüveni açısından önemliydi. Bundan sonra ki maçlara daha rahat çıkacaklar. Kaybetme korkusunu aştılar. Kazanmanın verdiği mutluluğu tattılar. Biraz daha hızlı oyunu yapabilirlerse puan durumunda beklenmedik yerlere gelebilirler… Tek sorun, hava toplarında etkisizler. Bir de rakip atağa çıktığında telaşlanmayı üstlerinden atmaları gerekiyor…

Sarı-Lacivertliler ilk kez üst üste iki maç kazandı. En güvenli ve rahat maçlarından biriydi Göztepe karşılaşması. Gol yemeden bir maçı bitirmeleri önemliydi. Psikolojik bir engeli aştıklarını söyleyebiliriz. Duygu birlikteliği, ortak bilinç takım olma anlayışını gördük. Kaybetme korkusu ve baskısından kurtuldular. Rüzgarı arkalarına aldıkları bir gerçek…