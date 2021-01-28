Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada, “Hakemler futbolu bilmiyor“ dedi.

Verdiği örneklerden yola çıkan Okan hoca, kırmızı kart ve ikinci golde maçı yöneten Yaşar Kemal Uğurlu’yu eleştirdi. Hatta maçın genelinde her iki takım adına yanlış kararlar verdiğini söyledi.

Açıkçası maçın seyrini değiştiren, sonucu etkileyen bir hakem vardı sahada.

Süper Kupa gibi bir büyük maça başka bir hakem verilemez miydi?

Yaşar Kemal Uğurlu, yaptığı hatalarla maçın sonucuna etki yaparken, ikinci gol sonrası çıkan kavganın da sorumlusuydu.

Karşılaşmanın başında Başakşehirli Ponck eline çarpan topa devam diyen hakem Uğurlu, aynı tür bir pozisyonda Trabzon aleyhine penaltı kararı verdi.

Maçın sonucunu belirleyen ikinci gol öncesi Hasan Ali’ye yapılan faulü görmeyen ve ardından gelen gol Süper Kupa’ya gölge düşürdü.

Epureanu kırmızı kartla oyun dışında kalınca 10 kişi kalan Başakşehir maçı çeviremedi.

Tüm bunlara karşın maçın üstün tarafı Trabzonspor’du. Karşılaşmaya daha iyi hazırlanmışlardı. Kazanma arzusu yüksekti. Forvet oyuncularının kalitesi oyunun kazanılmasında önemli bir etkendi.

Bordo-mavililerin ara transferde kadrosuna kattığı Berat, yerinde bir transfer olduğunu gösterdi. Hiç acemilik çekmedi. Orta alanda Abülkadir Ömür’ün yokluğunu aratmayacak gibi.

Abdullah Avcı geldikten sonra bir ivme kazanan Trabzonspor öncelikle savunmayı güvence altına almış. Hata yapmadan, dikkatli oynuyorlar. Savunmadan hızlı çıkan oyuncular topu çabuk oyuna sokuyorlar. Ekuban ile Nwakaeme’nin performansı dikkat çekti. Biraz daha son vuruşlara dikkat etseler farklı bir skor elde edebilirlerdi.

Takım olmayı başaran bordo-mavililer Süper Kupa’yı kazanmanın morali ile Süper Lig’de üst sıralar için hedefe daha rahat gidecekler gibi gözüküyor.

Başakşehir sezona iyi başlayamadı. Geçen yılın şampiyonu aynı başarıyı gösteremiyor. Takımda iyi oyuncular olduğu bir gerçek. Teknik özellikleri yüksek oyuncu grubuna sahipler. Trabzonspor karşısına sakatlıklardan dolayı eksik bir kadroyla çıktılar. Yine de özellikle forvet hattında ciddi bir sorun yaşadıkları gerçek.

Saha zeminin güzel olmasına karşın havanın soğuk ve kar yağışlı olması futbolcuları zorladı doğal olarak. Buna rağmen futbolcular oyundan kopmadan iyi bir mücadele ortaya koydular.

Şunu da kabul etmek gerekir. 3 günde bir maç oynayan takımları çok fazla eleştirmek biraz haksızlık oluyor. Neredeyse doğru dürüst antrenman yapmadan, dinlenmeden maça çıkıyorlar. Bu yoğun tempoya bakacak olursak sahadaki mücadeleye saygı göstermek gerekir.

Sonuç olarak Trabzonspor daha iyi oynadığı maçı kazanarak Süper Kupa’yı müzesine götürmeyi hak etti.