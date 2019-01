Son 25 dakika müthiş bir maç izledik… Demir Grup Sivasspor sahasında kazanmak istiyordu. Kontrollü oynayıp, hızlı toplarla gol bulmak amacındaydılar…



Trabzonspor ise, forvette yer alan usta ayaklarına güveniyordu. Gol yemeden, gol atmayı düşünüyorlardı… Orta alanda Sosa’nın eksikliği zorluyordu Bordo-Mavilileri… Ancak genç bir oyuncu çıktı ortaya. Ben bu işi yapabilirim diyen bir karakter koydu ortaya…Kim derseniz, Abdülkadir Parlak’tı o oyuncu… Top kapma becerisi, şutu düşünmesi ve hatasız pas oranı bir genç oyuncu adına büyük özelliklerdi…



Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’den sonra altyapıdan çıkan bir yetenek izledik. Aynı performansını sürdürürse futbolumuz iyi bir orta saha oyuncusu kazanacaktır. Attığı gol kelimenin tam anlamıyla olağanüstü bir vuruştu…



Trabzonspor bu sezon genç oyuncuları ile dikkat çekiyor. Ünal Karaman yetenekli gençlere forma vererek önemli bir iş yapıyor. Kaleci Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Batuhan tıpkı Abdülkadir Parlak gibi geleceğin iyi oyuncuları olacaklar…



Her zaman söylediğimiz gibi Trabzonspor kendi çocuklarına güvenmek zorunda. Futbolu seven bu kentin özünde futbol bilinci oluşmuş. Başarı, tarihte olduğu gibi yine kendi özkaynakları ile gelecektir…



Karşılaşmanın 70 dakikası daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Her iki takımda ciddi bir gol şansı bulamadılar… Ev sahibi Sivasspor, son vuruşlarda etkili olamıyor. Yeni transfer Diabate ilk maçı olmasına karşın başarılıydı. Orta saha da etkili bir oyuncu. Takıma ciddi katkı sağlayacak gibi gözüküyor…



Son bölümde atılan iki golün bir dakika içinde olması ilginçti. Yine iki Trabzonspor bir de Sivasspor topu direkten döndü. Maçın heyecanını yükselten son bölümde ki mücadele futbol adına tüm güzellikleri izlememize neden oldu. Oyuncuların son dakikaya kadar ortaya koydukları yüksek tempo karşılıklı pozisyonların yakalanmasına neden oldu. Fırsatları değerlendirebilseler maçı biri kazanabilirdi…



Ortaya koyulan oyuna baktığımızda beraberliğin adaletli bir skor olduğunu söyleyebiliriz… İki Anadolu takımının futbolun tüm güzelliklerini sergileme adına yaptıkları olumlu oyun kaliteyi arttırdı. Her iki teknik adam taktiklerini iyi sahaya yansıttılar. Son vuruşun ne denli önemli olduğunu Sivasspor’lu oyuncular anlamışlardır sanırız…



Beraberlik golünden sonra Trabzonspor’un kazanma arzusu ve Nwakaeme’nin kalitesini ortaya koyması dikkat çekti. Trabzonspor golünde Novak’ın ısrarı ve çalımları da unutulmamalı…