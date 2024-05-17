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        Haberler Gündem Eğitim Sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi Sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu

        20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu duyurusu yayımlandı, başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.05.2024 - 18:36 Güncelleme: 17.05.2024 - 19:02
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        Sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu
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        Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusunun başvuru tarihlerini resmi internet sitesinden duyurdu. Yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

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