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        Haberler Gündem Uyuşturucudan hükümlü kişi bazada yakalandı

        Uyuşturucudan hükümlü kişi bazada yakalandı

        Kayseri'de polisiye filmleri aratmayan operasyon. Kentte "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bazada yakalanmasının ardından cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 18:54 Güncelleme: 17.05.2024 - 18:54
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        Hükümlü kişi bazada yakalandı
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        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesilenmiş hapis cezası olan C.M.Knin saklandığı adres tespit edildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        C.M.K, yapılan operasyonda bir evdeki baza içinde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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        #kayseri
        #uyuşturucu hükümlüsü
        #haberler
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