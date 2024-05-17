Uyuşturucudan hükümlü kişi bazada yakalandı
Kayseri'de polisiye filmleri aratmayan operasyon. Kentte "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bazada yakalanmasının ardından cezaevine gönderildi
Giriş: 17.05.2024 - 18:54 Güncelleme: 17.05.2024 - 18:54
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesilenmiş hapis cezası olan C.M.Knin saklandığı adres tespit edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
C.M.K, yapılan operasyonda bir evdeki baza içinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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