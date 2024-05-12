İbrahim Yıldız yazdı: Hayalleri yıkan gol!

Şampiyonluk yarışında Galatasaray 6 puanlık farkı korudu. Karagümrük'ü son anda Berkan’ın attığı golle yenen Sarı-Kırmızılılar mutlu sona çok yaklaştı. Kalan iki maçta alacağı bir puan şampiyon olmalarına yetecek.

Fenerbahçe ise, sahasında Kayserispor’u 3-0 yenerken Olimpiyat Stadı’ndan gelecek sonucu bekliyordu. Son ana kadar bir umut vardı. Berabere giden maç, hafta sonu oynanacak derbi için iyi bir haber olacaktı. Olmadı. Yenilgiden beraberliği ardından galibiyeti sağlayan Galatasaray avantajını korudu. Berkan’ın attığı gol Fenerbahçe’nin hayallerini yıktı tam olarak. Bundan sonrası çok büyük bir mucizeye kaldı. Galatasaray kalan iki maçtan bir puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe’nin Galatasaray ve İstanbulspor’u yenmesi, Sarı-Kırmızılıların ise yenilmesi durumunda şampiyonluk kupası Sarı-Lacivertlilerin müzesine gidecek.

Zor mu zor. Matematik olabilir diyor. Ancak, sahadaki mücadele ne gösterir göreceğiz. Bu andan itibaren Galatasaray’ın elindeki büyük avantajı kaybedeceğini düşünmek büyük bir hayal olabilir. Maçlara gelince, Fenerbahçe üstün oynadığı maçı rahat kazandı. Düşme potasından kurtulmak isteyen Kayserispor’un gücü yetersizdi. İsmail Kartal farklı bir kadro ile maça çıktı. Batshuayi ilk 11’de yer alırken, sakatlığı nedeniyle formasından uzak olan Oosterwolde sahadaydı. İyi de oynadı. Orta saha üçlüsü bu kez değişmişti. Stoper Djiku savunmanın önünde yer aldı. Büyük umutlarla alınan Cengiz ise yine sahada yoktu. Verilen paralara bir kez daha yazık oldu dercesine oynadı. Kurtarıcı gözüyle bakılan Cengiz yerine altyapıdan bir oyuncu sahaya çıksa daha yararlı olurdu.

Teknik direktör İsmail Kartal, takımın çok iyi oyunculardan oluştuğunu söylüyor. Doğrudur. Gelinen noktada, başarısızlık kime yazar diye düşünmeye gerek yok. Basit hatalar ile şampiyonluk kaçtı. Avrupa’da final hedefi heba edildi. İsmail Kartal ne kadar hatalıysa, yönetimsel sorunlar da göz ardı edilmemeli. Süper Kupa ve Trabzonspor karşılaşması sonrası yaşanılanlar takımın motivasyonunu bozdu. Bu süreç iyi yönetilemedi. Futbolcular saha dışına çekildi. Kafalar karıştı… Galatasaray’a gelince, kazanmayı bir şekilde başarıyorlar. Karagümrük karşısında kötü oynadılar. Yeterli pozisyonları bulmakta zorlandılar. Rakipleri daha çok yaratıcıydı. Savunmayı zorladılar. Sonuç olarak kalite öne çıktı. Galip gelerek şampiyonluğa fazlanın ötesinde yaklaştılar.