İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik arttı - KAYSERİ

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, 27 Mayıs Caddesi gibi kentin işlek yerlerinde yoğunluk oluştu. Bugün kurulan semt pazarları, gıda satışı yapan yerler ve banka önlerinde hareketlilik gözlendi.Sosyal mesafe kuralına uyanların büyük bölümünün maske taktığı görüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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