İç Anadolu kentlerinin cadde ve sokaklarında Ramazan Bayramı'nda sakinlik hüküm sürüyor

AA

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma” dolayısıyla bayram sabahı sakinlik yaşanıyor.

Bayram namazını ikametlerine yakın camilerde kılanlar namazın ardından evlerine döndü.

Kentin Atatürk Bulvarı ile Milli İrade, Belediye ve Lale caddeleri başta olmak üzere sokaklarda araç ve yaya trafiğinin tenha olduğu görüldü.

- Yozgat

Yozgat'ta Ramazan Bayramı namazından sonra insanların evlerine dönmesiyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek Lise ve Sarraflar caddeleri boş kaldı.

- Kırşehir

Kırşehir'de, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Cacabey Meydanı ve bağlı sokaklarla Terme, Ankara, Lise ve Atatürk caddelerinde iş yerlerinin büyük çoğunluğunun kapalı olduğu görüldü.

Polis ekipleri, ana arterler başta olmak üzere kavşak noktalardaki denetim ve kontrollerine devam etti.

- Sivas

Sivas'ta da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı boş kaldı.

Polis ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf tutulduklarına dair izin belgelerini kontrol etti.​​​​​

- Niğde

Niğde'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kent sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek caddeleri boş kaldı. Polis ekipleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerine devam etti.

- Kayseri

Kayseri'de de Ramazan Bayramı namazından sonra vatandaşların evlerine dönmesiyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek noktaları Cumhuriyet Meydanı, İstasyon Caddesi, Sivas ve Talas bulvarları boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlılığı olmayan bazı kişiler ise polislerin uygulama yaptığı notlara gelerek emniyet personeline kolonya ve şeker ikram etti.