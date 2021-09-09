Afganistan: "Kadınların spor yapmasının yasaklanması" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Taliban sözcülerinden olan Ahmadullah Wasiq, Avustralyalı yayıncı SBS News’e “Kadınların kriket oynamasına izin verileceğini sanmıyorum.” ifadelerini kullandı. Sözlerine “sporun kadınlar için bir ihtiyaç teşkil etmediğine" ilişkin ifadeler kullanarak devam eden Wasiq, savunmasını ise “bedenleri teşhir etmek” ile açıkladı.

Kriket erkek takımınınsa kasım ayında Avustralya’da hazırlık maçına çıkacağı biliniyor.

BBC’nin aktardığı haberde, (ICC) açıklamasında "Uluslararası Kriket Konseyi, Afganistan'daki değişen durumu izliyor ve basında son olarak çıkan, 'kadınların artık kriket oynamasına izin verilmeyeceği' yönündeki haberleri not etmekten endişe duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberlerin doğruluğuna ilişkin açıklama bekleyen Afganistan Kriket Kurulu (ACB) baş yetkilisi olan isim Hamid Shinwari, SBC ve Reuters ile yaptığı telefon görüşmesinde Taliban’dan henüz yanıt alamadıklarını söyledi.

Geçen hafta BBC Spor, kadın takımının Kabil'de Taliban’dan saklandığını ve Taliban üyelerinin onları aramaya geldiğini rapor ederek aktarmıştı.

Taliban yaklaşık yirmi yıl önce Afganistan'ı yönettiğinde ilk iktidarı sırasında, kız çocuklarının okula gitmesine izin verilmemiş, kadınların çalışması ve eğitimi yasaklanmıştı.

BBC’nin aktardığı bir diğer haberde, Afganistan'da gazetecilerin,Taliban yönetimine karşı protestoları haber yapmaya çalışırken Taliban tarafından dövüldüklerini, gözaltına alındıklarını ve kırbaçlandıkları aktarıldı. Aynı zamanda, Afganistan'ın özel yayıncısı olan Tolo, kameramanının Taliban tarafından tutuklandığını söyledi.