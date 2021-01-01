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İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığı'nda girdi. Bakan Soylu'nun telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ise üs bölgesinde görev yapan askerlere seslendi

İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi
DHA

Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Soylu, buradan helikopterle Çatak ile Beytüşşebap arasında Kato Jirka bölgesinde yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığına geldi.

DHA'nın haberine göre; askerlerle sohbet ederek moral veren ve yeni yıllarını tebrik eden Bakan Soylu, üs bölgesindeki kuleler ve yaşam alanlarında incelemelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ASKERLERİN YENİ YILINI KUTLADI

Bakan Soylu, yeni yılın ilk dakikalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, bulundukları bölge hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra üs bölgesinde görev yapan askerlere seslendi.

Bakan Soylu'nun böyle bir geceyi Ankara veya İstanbul değil de askerlerle birlikte geçirmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"2020 yılını geride bıraktık, şu an 2021 yılına girmiş bulunuyoruz. 2020'de özellikle koronavirüs sıkıntısı yaşadık. Birçoklarımız yakınlarını kaybetti, birçoklarımızın yakınları şu an hasta yatağında. Ölenlere Allah'tan rahmet, hasta olanlara da Rabbimden şifa diliyorum. 2021 yılını temennim odur ki inşallah sağlık sıhhat ve afiyet içerisinde yaşar ve ülkemizin de geleceği için çok daha güçlü bir yıl olarak sürdürürüz."

Konuşmasında Mehmetçik'in bölgede özellikle terörle çok büyük bir mücadele verdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"Jandarmalarımız olarak hakikaten bu sınır boylarında bizler için hep güven kaynağı oldunuz. Bundan dolayı başta generallerimiz ve komutanlarımız olmak üzere tüm er, erbaş, uzman çavuşlarımızı, hepsini şahsım, ailem ve milletim adına tebrik ediyorum. Rabbim yar, yardımcınız olsun inşallah. 2021'i bitirip 2022'ye girerken inşallah çok daha farklı bir Türkiye olarak bunu kutlar ve geleceğe çok daha güçlü bir Türkiye olarak devam ederiz diyor, hepinizi gözlerinizden öpüyorum, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Jandarma Genel Komutanımız Arif Paşa ve beraberindekileri kutluyorum, bütün emir komutanız altındaki kardeşlerimi de gözlerinden öpüyorum."

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de "Vatanımız ve şanlı bayrağımız için burada hazırız" dedi.

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