Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezileri organize edilmesi talimatı üzerine, İçişleri Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı koordinesinde bugüne kadar 9 gezi düzenlendi, 450 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine götürüldü. Yıl sonuna kadar bin 550 muhtar daha kafileler halinde, İspanya'ya, Kudüs’e ve umreye gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki muhtarlar buluşması konuşmasında, “Fırsat bulur da inşallah şöyle bir gün İspanya’nın Endülüs El Hamra Sarayı’na bir imkanınız olursa; İçişleri Bakanım aslında burada, böyle bir peyderpey bir seferberlik yapsa da muhtarlarımızın içinden, yani grup-grup buralara muhtarlarımızı da götürmekte fayda var. El Hamra Sarayının içinde kubbede bir ayet yazar. O da ne biliyor musunuz? ‘Lâ galibe illallah’. ‘Allah’tan başka galip yoktur.’ Bakın ne eserler bırakılmış. Bölgeselden başlayıp, bölgeleri daha da daraltmak suretiyle muhtarlarımızı bence buralara götürmekte fayda var. Bütün planları, görevi İçişleri Bakanımıza verdik" ifadelerinin ardından, İçişleri Bakanlığı harekete geçmişti. 10 Nisan'da 50 muhtardan oluşan ilk kafileyi İspanya’nın Endülüs bölgesine götürmüştü.

İLK ETAPTA 2 BİN MUHTAR YURT DIŞINI ZİYARET EDECEK

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde her hafta bir grubun yurt dışına götürüldüğü programda ilk etapta yıl sonuna kadar toplam 2 bin muhtarın yurt dışını ziyaret etmesi sağlanacak. Bin muhtar İspanya Endülüs bölgesine, 650 muhtar umreye ve 350 muhtarın Küdüs’e götürülmesi planlanan program kapsamında bugüne kadar 9 gezi düzenlendi. Bu gezilerde toplam 450 muhtar, İspanya Endülüs bölgesini tanıma fırsatı buldu. Önümüzdeki hafta içinde ise 10. grup Endülüs’ü ziyaret edecek. Yurt dışı programları ile muhtarların İslam Medeniyetinin Dünya Kültürel Mirası’na tesir ettiği izleri görmeleri, bilgi, görgü ve tecrübelerini arttırıp bu tecrübelerini yaptıkları işlere yansıtmaları amaçlandı.

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