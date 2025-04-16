'İDEA' İstanbul Film Festivali'nde

44. İstanbul Film Festivali kapsamında Türkiye prömiyerini yapan İDEA, 2025’in Altın Lale adayları arasında yer alıyor. Bu yıl, yerli ve yabancı filmlerin uluslararası bir jüri tarafından bir arada değerlendirileceği Altın Lale Yarışması’nda 15 uzun metrajlı film yer alıyor. Ödül sahipleri, festivalin 22 Nisan’daki kapanış töreninde açıklanacak.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun, yapımcılığını Vildan Erşen’in üstlendiği İDEA filminin oyuncuları arasında Tarhan Karagöz, Nalan Kuruçim, Ercan Kesal, Jale Arıkan, Tansu Biçer, Gafur Uzuner, Melih Düzenli ve Enver Demirkan yer alıyor.

Kimlik sorunsalının takıntılarından biri olduğunu vurgulayan senarist ve yönetmen Tayfun Pirselimoğlu, kendi isteğiyle kimliğini değiştiren bir karakteri odağına alan Ben O Değilim filminin ardından bu kez, İDEA’da, kendi iradesi dışında başka biri olarak muamele gören bir adamın hikâyesini anlattığını belirtiyor.

“Hayal ve gerçekliğin anlamlarının yer değiştirdiği, en azından hangisinin hangisi olduğunun bulanıklaştığı bir zamanda yaşıyoruz” diyen Pirselimoğlu, şunları ekliyor: “Yaygın bir somut mantıksızlık daha da şiddetli hale geldi; ‘gerçeklik’ değişiyor ve ‘deliliğin’ sıradanlığı ağır basıyor. 'Kafkaesk' ifadesi artık bir sıfat değil, bir şey, sıradan hayatın bir parçası.”