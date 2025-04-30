İdil Bilgen'den Miss World pozları
2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Miss World yarışması için çektirdiği fotoğraflarını paylaştı
Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İdil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olmuştu. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, Miss World'de Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.
İdil Bilgen, 7 - 31 Mayıs arasında Hindistan'ın Telangana eyaletinde düzenlenecek olan yarışma için ilk fotoğraf çekiminde poz verdi.
Türkiye güzeli verdiği pozları sosyal medya hesabında İngilizce bir notla takipçileriyle de paylaştı: Hindistan’ın Haydarabad, İnciler Şehri olarak bilinen Haydarabad’daki bu inanılmaz yolculuğa başlayan resmi Dünya Güzeli 2025 vesikalık fotoğraflarımı açıklamaktan heyecan duyuyorum. Çok yakında görüşürüz Haydarabad! Bu büyülü deneyimi gerçekten iple çekiyorum.