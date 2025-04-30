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        İdil Bilgen'den Miss World pozları

        2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Miss World yarışması için çektirdiği fotoğraflarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 13:47 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:47
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        Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İdil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olmuştu. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, Miss World'de Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

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        İdil Bilgen, 7 - 31 Mayıs arasında Hindistan'ın Telangana eyaletinde düzenlenecek olan yarışma için ilk fotoğraf çekiminde poz verdi.

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        Türkiye güzeli verdiği pozları sosyal medya hesabında İngilizce bir notla takipçileriyle de paylaştı: Hindistan’ın Haydarabad, İnciler Şehri olarak bilinen Haydarabad’daki bu inanılmaz yolculuğa başlayan resmi Dünya Güzeli 2025 vesikalık fotoğraflarımı açıklamaktan heyecan duyuyorum. Çok yakında görüşürüz Haydarabad! Bu büyülü deneyimi gerçekten iple çekiyorum.

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        İdil Bilgen daha önce de; "Geri sayım başladı. Güzel ülkem Türkiye'yi Miss World sahnesinde temsil etmekten onur duyuyorum" demişti.

        #İdil Bilgen
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