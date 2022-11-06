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İdlib'de çadır kampa saldırı: 6 sivil öldü, 75 kişi yaralandı

Suriye'nin İdlib ilinde çadır kampa düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, en az 75 sivil yaralandı.

İdlib'de çadır kampa saldırı: 6 sivil öldü, 75 kişi yaralandı
İdlib'de çadır kampa saldırı
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AA

Suriye'deki Beşar Esad rejiminin, İdlib ilinde yerinden edilenlerin sığındığı bir kampa düzenlediği misket bombalı saldırıda 6 sivil yaşamını yitirdi, en az 75 sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim güçleri sabah saatlerinde İdlib'in kuzeyindeki zorla yerinden edilen sivillerin yaşadığı Maram Kampı'na misket bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, en az 75 sivil yaralandı.

Yaralılar, sivil savunma ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esad rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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