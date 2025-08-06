İETT, gece hatlarını devreye sokuyor! Hangi seferler gece çalışacak?

İETT GECELERİ DE SEFERLERE DEVAM EDECEK

SABAHA KADAR SEFER YAPACAK 2 YENİ HAT: GAZİOSMANPAŞA-BEŞİKTAŞ VE TAKSİM - GÖKTÜRK

İstanbul’un ve Türkiye’nin en büyük toplu ulaşım kurumu olan İETT, ilkleri hayata geçirmeye devam ediyor. İETT şimdi de gece 00:00’dan sabah 05:00’e kadar aralıksız hizmet verecek 2 yeni Gece Hattını daha hizmete alıyor.

İETT GENEL MÜDÜRÜ İRFAN DEMET DETAYLARI DUYURDU

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 8 Ağustos Cuma gününü 9 Ağustos 2025 gününe bağlayan gece saat 00:00’da; 55G Gaziosmanpaşa - Beşiktaş ve 50G Göktürk - Taksim Gece Hatlarının hizmete başlayacağını açıkladı.

Geceden sabaha toplam 30 farklı sefer ile İstanbul’a hizmet verecek hatlar bölge için de bir ilk olma özelliği taşıyor.