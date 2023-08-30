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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Küçükçekmece'de İETT otobüsü alevlere teslim oldu! - Güncel haberler

        Küçükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı

        İstanbul'da seyir halindeki bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Motor kısmından alevler çıktığını gören otobüs şoförü aracı park ederek yolcuları tahliye etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:39 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:40
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        İETT otobüsü alevlere teslim oldu!
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        Küçükçekmece'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüste bulunan yolcular şoför tarafından tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        DHA'nın haberine göre yangın, 20.30 sıralarında Atakent Mahallesi 1. İkitelli Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünde meydana geldi.

        Motor kısmından dumanların çıktığını gören şoför otobüsü park ederek yolcuları tahliye etti. Motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Vatandaşların yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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