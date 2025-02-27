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        İETT otobüsü küle döndü!

        İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Şoförün durumu fark etmesi üzerine yolcular tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:45 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:13
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        İETT otobüsü küle döndü!
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        İstanbul'un Başakşehir ilçesinde içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, seyir halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

        Bahçeşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şoförün durumu fark etmesi üzerine yolcular tahliye edildi.

        YOL, ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIMA KAPANDI

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

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