İstanbul Sultangazi Habipler yolunda İETT otobüsü önünde giden servis aracına çarptı. 6 kişinin yaralandığı kazada, otobüs ve servis aracında da ağır hasar meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, feci kaza, saat 06.00 sıralarında Sultangazi-Habipler Yolu Malkoçoğlu Mahallesi askeri yan yol mevkii Arnavutköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Bakar idaresindeki servis aracı Sultangazi-Habipler Yolunda seyir halinde iken Malkoçoğlu Mahallesi mevkiine geldiği sırada giriş yapacağı sapağı karıştırdı. Bunun üzerine Arnavutköy istikametine seyir halinde olan ve arkadan gelen Ramazan Çalış idaresindeki boş İETT otobüsü, servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı bariyerlere saplanarak kullanılamaz hale geldi. İETT otobüsü ise 300 metre sonra durabildi.

SERVİS ŞOFÖRÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazada minibüste bulunan Muhammed Ö., Ali Rıza K., Furkan U., Haydar H. ve Abdullah D. yaralandı. Servis sürücüsü Muzaffer Bakar ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan servis sürücüsü Muzaffer Bakar’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinde çalışma yaparak kazanın çıkış sebebini araştırmaya başladı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı.