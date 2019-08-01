Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

İETT otobüsü servis minibüsüyle çarpıştı: 6 yaralı

İHA

İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsü, aynı yöne giden servis minibüsüyle çarpıştı. Minibüsün yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı feci kazada 6 kişi yaralandı. Minibüste sıkıştığı yerden itfaiyenin çıkardığı servis şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi

feci kaza

İstanbul Sultangazi Habipler yolunda İETT otobüsü önünde giden servis aracına çarptı. 6 kişinin yaralandığı kazada, otobüs ve servis aracında da ağır hasar meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, feci kaza, saat 06.00 sıralarında Sultangazi-Habipler Yolu Malkoçoğlu Mahallesi askeri yan yol mevkii Arnavutköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Bakar idaresindeki servis aracı Sultangazi-Habipler Yolunda seyir halinde iken Malkoçoğlu Mahallesi mevkiine geldiği sırada giriş yapacağı sapağı karıştırdı. Bunun üzerine Arnavutköy istikametine seyir halinde olan ve arkadan gelen Ramazan Çalış idaresindeki boş İETT otobüsü, servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı bariyerlere saplanarak kullanılamaz hale geldi. İETT otobüsü ise 300 metre sonra durabildi.

SERVİS ŞOFÖRÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazada minibüste bulunan Muhammed Ö., Ali Rıza K., Furkan U., Haydar H. ve Abdullah D. yaralandı. Servis sürücüsü Muzaffer Bakar ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan servis sürücüsü Muzaffer Bakar’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinde çalışma yaparak kazanın çıkış sebebini araştırmaya başladı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ayrılmak isteyen sevgilisine kurşun yağdırdı!
GÜNDEMAyrılmak istedi diye kurşun yağdırdı!
Sokakta dehşet! Çocuk çocuğu boğazından bıçaklayıp öldürdü! - Haberler
GÜNDEMÇocuk çocuğu bıçaklayıp öldürdü!
Son dakika... Meteoroloji açıkladı! Öğle saatlerine dikkat! - 1 Ağustos hava durumu haberleri
GÜNDEMSıcaklıklar 35'lere çıkıyor!
Son dakika! 9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! - Haberler
GÜNDEM9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
Son dakika... 5 ton levrek denize karıştı! Oltasını alan kıyıya koştu!
GÜNDEM5 ton levrek denize karıştı, vatandaşlar kıyılara ...
Son dakika... Fahrettin Altun'dan önemli açıklamalar
GÜNDEMFahrettin Altun: Topunuz gelin
Tıraş nasıl yazılır? Tıraş mı, traş mı doğru? Tıraş TDK imla
GÜNDEMTıraş nasıl yazılır? Tıraş mı, traş mı?
Son dakika... Kocaeli'de otomobile çarpan cip takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEMOtomobile çarpan cip takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika... Muğla'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMMuğla'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Akıncı Üssü davasında ara karar açıklandı
GÜNDEMAkıncı Üssü davasında ara karar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X