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HaberlerGündem3. SayfaSarıyer'de köpeği çöpe atan şahıs serbest bırakıldı - Haberler
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Son dakika haberler... Sarıyer'de köpeği öldürdüğü öne sürülen kişi serbest bırakıldı

İstanbul Sarıyer'de köpeğini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet S. serbest bırakıldı. Şüpheli ifadesinde ise, köpeği ölü olarak bulduğunu ve yaşlı olduğu için taşıyamadığını, bu nedenle de iple aracına bağlayarak mezarlığa götürmek istediğini iddia etti

Sarıyer'de köpeği çöpe atan şahıs serbest bırakıldı - Haberler
Köpeği çöpe atan şahıs serbest bırakıldı
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DHA

Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerince gözaltına alınan 77 yaşındaki Mehmet S. ifadesi alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

DHA'nın haberine göre, Mehmet S. savcılıkta verdiği ifadesinde ölü olarak bulunan köpeğin 10 yıldır kendisiyle birlikte olduğunu söyledi.

Mehmet S., köpeği ölü olarak bulduğunu ve yaşlı olduğu için taşıyamadığını bu nedenle de iple aracına bağlayarak mezarlığa götürmek istediğini iddia etti.

Mehmet S. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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