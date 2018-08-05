IFK Varnamo - Landskrona maçı ne zaman?

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. IFK Varnamo, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Landskrona takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. IFK Varnamo 8 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Landskrona 16 puanda ve 12. sırada. IFK Varnamo, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Landskrona son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 615 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IFK Varnamo kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, Landskrona sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

IFK Varnamo son haftadaki Östersunds FK müsabasında 1-2 yenildi.

Landskrona, Ljungskile karşılaşmaında 3-2 yenildi.

IFK Varnamo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. IFK Varnamo, kendi sahasında 8 gol attı, 15 gol yedi.

Landskrona, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Landskrona 9 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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