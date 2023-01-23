Üç ayların iki olan ve Hadis-i Şeriflerde Hz. Muhammed'in "Alla'ın ayıdır!" buyurduğu Recep ayının ilk gününde oruçlu olanlar akşamın yaklaşmasıyla birlikte iftar saatini merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere iftar akşam ezanında yapılıyor. Merak edenler için iftar saatlerini haberimizde derledik.