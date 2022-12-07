Kendini avukat olarak tanıtan kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Iğdır'da kendini avukat olarak tanıtan kişi tutuklandı

Iğdır'da kendini avukat olarak tanıtan ve yanında sürekli avukat cüppesi bulunduran kişi tutuklandı

Iğdır'da kendini avukat olarak tanıtan kişi tutuklandı
Kendini avukat olarak tanıtan kişi tutuklandı
0:00 / 0:00
AA

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.B. isimli bir şahsın kendisini avukat olarak tanıtıp menfaat sağladığını tespit etti.

Şüphelinin yakalanması için çalışma yapan ekipler, S.B'yi yakalayıp üzerinde arama yaptı.

Aramada avukat cüppesi ve çok sayıda evrak bulunan S.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumundan hırsızlık" suçlarından tutuklandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ENGELLİ MAAŞI ZAMMI: 2023 engelli aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor, başvuru şartları neler?
GÜNDEM Engelli maaşlarına 2023 Ocak güncellemesi!
ATA AÖF ara sınav sonuçları! 2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanır?
GÜNDEM ATA AÖF ara sınav sonuçları!
Af düzenlemesinde son durum: 120 bin mahkumu ilgilendiriyor! 2022 Mahkumlara af çıkacak mı, af düzenlemesi yapılacak mı?
GÜNDEM Af düzenlemesinde son durum: 120 bin mahkumu ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında müdahil oldu
GÜNDEM Aile Bakanlığı 6 yaşındaki çocuğa istismar davasına ...
Ağrılı işadamlarından eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti
GÜNDEM Ağrılı işadamlarından geçmiş olsun ziyareti
Didem Arslan Yılmaz'ın bulduğu 15 yaşındaki Fatma ile ilgili şoke eden gelişme!
GÜNDEM Didem Arslan Yılmaz'ın bulduğu 15 yaşındaki Fatma ile ...
Kocaeli'de üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
GÜNDEM Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Iğdır'da kuzenini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
GÜNDEM Kuzenini öldüren şahıs tutuklandı
Konya'da 3 TIR'ın karıştığı kazada; 2 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Konya'da 3 TIR'ın karıştığı kazada; 2 ölü, 1 yaralı
EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM 2023 | Emekli maaş zammı senaryoları! Emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Emekli maaş zammı senaryoları!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.