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        Haberler Gündem Iğdır'da otomobil bariyere çarptı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Iğdır'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 00:29 Güncelleme: 03.11.2024 - 00:29
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        Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Ş.T. yönetimindeki otomobil, Tuzluca ilçesinden geçerken Köprübaşı köyü çıkışındaki köprü bariyerlerine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Ş.T, kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Y.B. ve V.Z. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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