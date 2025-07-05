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        Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı (2)

        IĞDIR'DAKIZILAYA KAN VERDİLERHz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 14:26 Güncelleme: 05.07.2025 - 14:30
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        Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı (2)
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        IĞDIR'DAKIZILAYA KAN VERDİLER

        Hz. Hüseyin ve yarenlerinin şehit edilmelerinin yıl dönümü dolayısıyla Iğdır'da da anma törenleri yapıldı. Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki törene Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Kurban Ulusöz, din adamları ve vatandaşlar katıldı. Üzerlerinde Kerbela'yı anlatan bayrakların yanı sıra İsrail'in Filistin'deki katliamlarına tepki gösteren dövizler açan kalabalık, tekbirler eşliğinde etkinliğe eşlik etti. Sinelerin dövüldüğü, matem için ağıtların yakıldığı etkinlikte vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kızılay çadırında kan veren Vali Ercan Turan, "Matem günündeyiz, Kerbela hadisesinin yaşandığı, zulmün yaşandığı, bize büyük dersler çıkartan hadisenin yıl dönümündeyiz. Rabb’im ehli beytin yolundan bizleri ayırmasın. 'İnsanların en hayırlısı insanlara hayırlı olandır' buyuruyor Peygamber Efendimiz. İnsanlara faydalı olmak için çalışıyoruz. Buradaki insanların hepsi insanlara faydalı olmak için gayret ediyorlar. Allah ferasetli olan din alimlerimizi eksik etmesin. Allah, milletimize, devletimize zeval vermesin. Ümmeti Muhammed’e selamet versin. Ehlibeyt sevgisinde kalbimizi birleştirsin. Canımız, kanımız, vatanımız milletimiz uğruna feda olsun. Her zaman hak yolunda kanımızı, canımızı, malımız feda etmeye hazır bir milletin evlatlarıyız. Din alimlerimize çok teşekkür ediyorum. Kızılay'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        Suat DENİZ/IĞDIR,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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