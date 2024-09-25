Iğdır FK ile SOCAR arasında forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzalandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR arasında 1 yıllık forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Iğdır Valisi Ercan Turan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, AK Parti Iğdır Milletvekili ve Iğdır Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz, SOCAR Türkiye CEO'su Elçin İbadov, teknik heyet, futbolcular ve ilgililer katıldı.

Cantürk Alagöz ve Elçin İbadov'un imzaladığı anlaşmayla Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nün 2024-2025 sezonundaki forma göğüs sponsoru SOCAR oldu.

Alagöz, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan'ın uluslararası ilişkilerde, siyasette ve ticarette olduğu gibi sporda da 2 devlet tek millet olduğunu belirterek, "Çok kısa sürede başarılarıyla şehrimizin en büyük değerlerinden biri haline gelen Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden SOCAR'ın sponsorluk anlaşması için bir araya geldik." diye konuştu.

SOCAR Türkiye CEO'su Elçin İbadov ise anlaşmaya imza atmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "2024-2025 sezonunda Iğdır Futbol Kulübü'nün bundan sonraki tüm resmi müsabakalarında SOCAR logomuzun kulübün göğsünde bulunacak olmasından gurur duyuyoruz. Bu, hem dostluğumuzun bir nişanesi hem de spora verdiğimiz önemin bir göstergesi olacak." ifadelerini kullandı.