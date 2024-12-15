AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyliyle saldırı kınandı

AK Parti Iğdır İl Başkanlığına düzenlenen molotofkokteylli saldırı, basın açıklamasıyla kınandı.

Dün akşam saat 19.00 sularında Bağlar Mahallesi'ndeki AK Parti Iğdır İl Başkanlığına yönelik molotofkokteyliyle yapılan saldırıya ilişkin, parti binası önünde basın açıklaması düzenlendi.

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, yaptığı açıklamada, 3 kişilik bir grubun parti binasına gelerek molotofkokteyli ile saldırı düzenlediğini hatırlattı.

Ayaz, saldırıdan sonraki gelişmeleri anlatarak, "Emniyet güçlerimiz gerekeni yaparak, saldırganları yakaladı. Gözaltına alınan bu kişilerle ilgili soruşturma devam ediyor. Kimlerin arkasında olduğu araştırılıyor. Bu saldırıları şiddetle kınıyorum." diye konuştu.

Teşkilat olarak hiçbir şekilde yılmayacaklarını belirten Ayaz, şunları kaydetti: