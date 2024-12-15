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        AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyliyle saldırı kınandı

        AK Parti Iğdır İl Başkanlığına düzenlenen molotofkokteylli saldırı, basın açıklamasıyla kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 15.12.2024 - 15:13
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        AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyliyle saldırı kınandı
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        AK Parti Iğdır İl Başkanlığına düzenlenen molotofkokteylli saldırı, basın açıklamasıyla kınandı.

        Dün akşam saat 19.00 sularında Bağlar Mahallesi'ndeki AK Parti Iğdır İl Başkanlığına yönelik molotofkokteyliyle yapılan saldırıya ilişkin, parti binası önünde basın açıklaması düzenlendi.

        AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, yaptığı açıklamada, 3 kişilik bir grubun parti binasına gelerek molotofkokteyli ile saldırı düzenlediğini hatırlattı.

        Ayaz, saldırıdan sonraki gelişmeleri anlatarak, "Emniyet güçlerimiz gerekeni yaparak, saldırganları yakaladı. Gözaltına alınan bu kişilerle ilgili soruşturma devam ediyor. Kimlerin arkasında olduğu araştırılıyor. Bu saldırıları şiddetle kınıyorum." diye konuştu.

        Teşkilat olarak hiçbir şekilde yılmayacaklarını belirten Ayaz, şunları kaydetti:

        "Biz, şehit olmak için gözünü kırpmadan canını veren bir milletin evlatlarıyız. Bu tür hadiseler bizi hiçbir zaman yıldırmaz, korkutmaz. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ülkemizdeki terörü kökünden kazıyacağız. Bundan sonra da bu tür olaylar yaşanmayacaktır. Teşkilatlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya devam edecektir. Bizim niyetimiz bu memlekete hizmet etmek, huzurunu ve barışını bozmak isteyenlere karşı ise dağ gibi durmaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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