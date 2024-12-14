Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasına molotoflu saldırı; o anlar kamerada

IĞDIR’da AK Parti İl Başkanlığı binasına girmek isteyen kar maskeli şüpheliler, kapının kilitli olması nedeniyle içeriye giremeyince molotoflu saldırı gerçekleştirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kaçan 3 şüpheliden 2’si yakalandı. Öte yandan parti binasına 5 Kasım’da da satırlı saldırı gerçekleştirilmişti.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı’nın bulunduğu binada meydana geldi. İddiaya göre, parti binasının önüne gelen kar maskeli şüpheliler içeri girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu gören şüphelilerden biri molotofları yakıp binaya atarken, diğerleri ise etrafı gözetledi. Şüpheliler olay sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede molotoflardan birinin patlamadığı, diğerinin ise kapıda hasara yol açtığı belirlendi.

Öte yandan parti binasına molotoflu saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. AK PARTİ İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: SALDIRIYI TERÖR OLAYI OLARAK GÖRÜYORUZ Olayla ilgili açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, saldırıyı terör olayı olarak değerlendirdi. 5 Kasım’da parti binalarına satırlı bir saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatan Ayaz, “Yeni bir terör olayı diyebiliriz. Bir süre önce de parti binamızı bir saldırı olmuştu. Şimdi de parti binamıza molotof kokteyli atıldı. Bu aslında terörün ne kadar çaresiz kaldığının göstergesi. Çaresizliklerini bu şekilde eylemler yaparak, insanları korkutmaya çalışarak gösteriyorlar. Bu eylemlerin varlığı bizim için bir şey ifade etmiyor. Biz yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir zaman geri atım atmayacağız” dedi.