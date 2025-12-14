Habertürk
Habertürk
        Iğdır Haberleri

        Iğdır'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Iğdır'da 12 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 16:35 Güncelleme: 14.12.2025 - 16:35
        Iğdır'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Iğdır'da 12 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 2 göçmen kaçakçısının bulunduğu ticari aracı takibe aldı.

        Ekiplerce kontrol noktasında durdurulan araçta, Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Araçtaki 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

