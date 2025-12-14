Ağrı Dağı kırsalında 11 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ağrı Dağı kırsalında termal kameralar ve insansız hava araçlarıyla yapılan teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 11 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.