        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Ağrı Dağı kırsalında 11 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

        Ağrı Dağı kırsalında 11 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 10:01 Güncelleme: 14.12.2025 - 10:01
        Ağrı Dağı kırsalında 11 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
        Ağrı Dağı kırsalında 11 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ağrı Dağı kırsalında termal kameralar ve insansız hava araçlarıyla yapılan teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 11 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yakalandı.

        Düzensiz göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezine teslim edildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

