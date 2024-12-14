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        Iğdır'da kardan kapanan 12 köy yolu ekiplerce ulaşıma açıldı

        Iğdır'da yoğun kar yağışından dolayı kapanan 12 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 10:58 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:30
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        Iğdır'da kardan kapanan 12 köy yolu ekiplerce ulaşıma açıldı
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        Iğdır'da yoğun kar yağışından dolayı kapanan 12 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Etkili olan kar yağışı nedeniyle dün kapanan Aralık ve Tuzluca ilçeleri ile kent merkezine bağlı 12 köy yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle açtığı yollarda kar temizleme ve genişletme çalışması yapıyor.

        İş makinesi operatörü Mehmet Sayılmış, AA muhabirine, dün etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde yoğun buzlanma olduğunu belirterek, "Dünden beri üç ekip olarak başlattığımız çalışma sonucunda bütün köy yollarını açtık." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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