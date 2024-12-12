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        Iğdır'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Iğdır'da, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 14:47 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:47
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        Iğdır'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Iğdır'da, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik uygulama yaptı.

        Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin, 2 farklı suçtan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu ve cezaevi firarisi olduğunu belirledi.

        Hükümlü işlemlerinin ardından Iğdır Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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