Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve şantaj suçlarından aranan hükümlü tutuklandı

İşlemleri tamamlanan V.T, Iğdır Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve şantaj suçlarından 10 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan V.T'nin (28) yakalanması için operasyon düzenledi.

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