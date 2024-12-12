Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve şantaj suçlarından aranan hükümlü tutuklandı

        Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve şantaj suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 19:21 Güncelleme: 12.12.2024 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve şantaj suçlarından aranan hükümlü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Iğdır'da uyuşturucu ticareti ve şantaj suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve şantaj suçlarından 10 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan V.T'nin (28) yakalanması için operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan V.T, emniyete götürüldü.

        İşlemleri tamamlanan V.T, Iğdır Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Veda günü
        Veda günü
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Iğdır'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Iğdır'da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Iğdırlı dağcılar "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağ Günü"nü zirvede kutladı
        Iğdırlı dağcılar "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağ Günü"nü zirvede kutladı
        Doğa tutkunları Iğdır Kızıldağ'daki zorlu eğitimlerle profesyonel dağcılığa...
        Doğa tutkunları Iğdır Kızıldağ'daki zorlu eğitimlerle profesyonel dağcılığa...
        Iğdır Valiliğinden ilçe belediyelerine asfalt desteği
        Iğdır Valiliğinden ilçe belediyelerine asfalt desteği
        Iğdırlı göçerler, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın yaylalarından zorlu yolculukla...
        Iğdırlı göçerler, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın yaylalarından zorlu yolculukla...
        Iğdır FK-Bandırmaspor maçının ardından
        Iğdır FK-Bandırmaspor maçının ardından