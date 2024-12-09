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        Iğdır Valiliğinden ilçe belediyelerine asfalt desteği

        Iğdır Valiliği, yaptığı protokol kapsamında ilçe belediyelerine de asfalt desteği sağlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:18 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:39
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        Iğdır Valiliğinden ilçe belediyelerine asfalt desteği
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        Iğdır Valiliği, yaptığı protokol kapsamında ilçe belediyelerine de asfalt desteği sağlamaya başladı.

        İl Özel İdaresi bünyesinde geçen yıl hizmete sunulan asfalt üretim tesisi sayesinde, kente bağlı köy yolları asfaltla kaplandı.

        Valiliğin yaptığı protokolle ilçe belediyeleri ve belde belediyelerine de asfalt desteği verilmeye başlandı.

        Vali Ercan Turan, AA muhabirine, vatandaşlara hizmet için ekiplerin aralıksız çalıştığını söyledi.

        Kente geçen yıl İl Özel İdaresi bünyesinde asfalt üretim tesisi kazandırdıklarını hatırlatan Turan, şöyle konuştu:

        "Sadece köylerimize değil belediyelerimize de hizmet veriyoruz. Yaptığımız protokoller çerçevesinde belediyelerimizin ihtiyaçlarına, asfalt plentimizden piyasa koşullarına göre oldukça ekonomik imkan sağlıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyorlar. İnşallah Iğdır'ı kalkındırmak için daha da güzel projelerle beraber olacağız. Karakoyunlu, Melekli, Tuzluca belediyelerimizle protokollerimiz var, merkez belediyesiyle yama çalışmaları var. Bu protokoller çerçevesinde, gücümüz nispetinde yetişmeye çalışıyoruz."

        Karakoyunlu Belediye Başkanı Bayram Ballı da ilçede süren çalışmaları valiliğin desteğiyle sürdürdüklerini belirterek, "İmkanlarımız ölçüsünde yapamadığımız yolları, Sayın Ercan Valimiz ile görüşüp asfalt yapma kararı aldık ve protokol yaptık. Yollarımızı asfalt yapmaya başladılar, asfaltsız yol kalmayacak." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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