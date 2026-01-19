Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Iğdır'da bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

        Iğdır'da bıçaklı ve sopalı kavgaya karışan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 18:58 Güncelleme: 19.01.2026 - 18:58
        Iğdır'da bıçaklı ve sopalı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı
        Iğdır’da bıçaklı ve sopalı kavgaya karışan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kent merkezinde 2 gün önce çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 11 kişinin yaralanmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma yapıldı.

        Polis ekiplerince yakalanan 11 şüpheliden 10'u, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2 şüpheliye ev hapsi verildi, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kavgada yaralanan bir kişinin de hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

