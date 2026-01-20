Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        "Kanlı Ocak Katliamı" şehitleri Iğdır'da anıldı

        Azerbaycan'da 36 yıl önce Sovyet ordusunun Bakü ile diğer kentlerde kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği "Kanlı Ocak Katliamı" nedeniyle Iğdır'da anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 17:17 Güncelleme: 20.01.2026 - 17:17
        "Kanlı Ocak Katliamı" şehitleri Iğdır'da anıldı
        Iğdır Azerbaycan Evi tarafından, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda katliamın yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı, şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı, Azerbaycan Milli Marşı ile Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

        Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar, burada yaptığı konuşmada, bugün 20 Ocak 1990 gecesi Bakü'de yaşanan ve tarihe "20 Yanvar Katliamı" olarak geçen insanlık suçunu anmak, masum şehitleri rahmetle yad etmek ve bu kara gecenin bıraktığı tarihi sorumluluğu bir kez daha hatırlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Katliama dair bilgi veren Acar, "20 Yanvar, sadece Azerbaycan halkının yaşadığı bir trajedi değildir. 20 Yanvar, Türk milletinin ortak hafızasında açılmış derin bir yaradır. O gece Bakü sokaklarında akan kan, yalnızca Azerbaycanlı kardeşlerimizin değil, Edirne'den Kars'a, Iğdır'dan Nahçıvan'a kadar bütün Türk yurtlarının yüreğini dağlamıştır." diye konuştu.

        Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev ise halklarının özgürlük mücadelesinde tarihe şanlı kahramanlıklardan biri olarak yazılan 20 Ocak trajedisinin üzerinden 36 yıl geçtiğini hatırlattı.

        - "150 kişi öldü ve 747 kişi yaralandı"

        Aliyev, 36 yıl önce her şeyden uzak duran vatansever Azerbaycanlı çocukların, o gecede canlarını feda ederek şehitliğin zirvesine yükseldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

        "20 Ocak 1990, Azerbaycan halkının maruz kaldığı en korkunç trajedilerden birini yansıtan bir tarihtir. Bilindiği üzere, eski Sovyetler Birliği'nin çöküşünün arifesinde halkımıza karşı işlenen 20 Ocak trajedisi, Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesini engelleme girişimiydi. Sovyet ülkesinin gerçekleştirdiği bu kanlı eylemler sonucunda Bakü ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde 150 kişi öldü ve 747 kişi yaralandı. Azerbaycan lideri Haydar Aliyev'in sloganıdır, 'Tek millet, iki devlet', bu Azerbaycan'ı seven Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevinci, kederidir. Bu, onun sloganları üzerine kurulu Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin açık örneklerinden biridir."

        Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ile Türkiye ve Azerbaycan'dan ilgililerin katıldığı program, Prof. Dr. Ali Kafkasyalı, Prof. Dr. Arif Agalarov ve Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sözer Akyıldırım'ın konferansıyla devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

