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        Iğdır FK-Bandırmaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Osman Özköylü, "Her şeye rağmen ortaya konulan oyun, verilen tepki, reaksiyon beni son derece memnun etti. Oyuncuların hepsi, kazanmak için hakikaten iyi mücadele verdi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 23:14 Güncelleme: 07.12.2024 - 23:14
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        Iğdır FK-Bandırmaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Osman Özköylü, "Her şeye rağmen ortaya konulan oyun, verilen tepki, reaksiyon beni son derece memnun etti. Oyuncuların hepsi, kazanmak için hakikaten iyi mücadele verdi." dedi.

        Özköylü, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak istedikleri ve kazanmak için de iyi işler yaptıkları bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Çok erken yediğimiz bir duran top golü ki bu duran toplarla alakalı geldiğimiz günden beri çok konuşuyoruz, çok anlatıyoruz, Bandırmaspor bu toplardan daha önce 7 gol bulmuş, bu pozisyonlara, etkili oyuncularına dikkat etmemiz gerektiğini anlattık." diye konuştu.

        Adam paylaşımında yapılan bir hatadan dolayı maçı kaybettiklerini aktaran Özköylü, şöyle devam etti:

        "Tabii ki hatalar olacaktır ama oyunun genelinde daha çok oynamaya çalışan, pozisyon üretmeye çalışan, var olan eksiklerimize rağmen birtakım problemlerimiz var, eksiklerimiz var, çözmemiz gereken şeyler var çünkü farklı bir oyun sisteminden farklı bir oyun sistemine geçmeye çalışıyoruz. Üç günlük bir antrenmanla bunlar bir anda değişmiyor, kolay olmuyor değişmesi."

        - "Her şeye rağmen bugünkü maç beni çok umutlandırdı"

        Çok kaliteli oyunculara sahip olduklarını anlatan Özköylü, "Takımın fiziksel problemlerinden kaynaklı sorunlar var, bunları yaşıyoruz. Her şeye rağmen ortaya konulan oyun, verilen tepki, reaksiyon beni son derece memnun etti. Oyuncuların hepsi, kazanmak için hakikaten iyi mücadele verdi. Daha fazla üretken olabilirdik, olmalıydık. Son dakikalarda bulduğumuz pozisyonlar var, gol olsa en azından iyi oynadığımız bir maçı böyle üzücü bir sonuçla bitirmemiş olurduk. Her şeye rağmen bugünkü maç beni çok umutlandırdı." ifadelerini kullandı.

        Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise maçı kazandıkları için mutlu olduklarını anlatarak, "Rakibimiz hoca değiştirdi, geçen haftaki 4-0'lık mağlubiyetle geldiler bu haftaki maça. Bayağı yatırım yapmış, hedefleri büyük bir takım. Bu maçın mücadele anlamında çok yüksek geçeceğini biliyorduk." dedi.

        Rakip takımı ve oyun sistemini değerlendiren Gürsel, şunları kaydetti:

        "Oyun sistemi olarak üçlü oynadılar. 3-1-4-2 gibi bir oyun sistemiyle oynadılar. Buna karşı oyunun içinde rakibin oyununu çözmemiz gerekiyordu ama baktığımızda oyunda duran toptan bir gol bulduk. İlk yarı ceza alanı üstünden bir şut verdik, ikinci yarıda son saniyeye kadar kalemizde pozisyon vermedik, iyi durduk. Golü bulduktan sonra alanları iyi kapattık, burada verdiğimiz mücadele önemliydi. Hocanın yeni değiştiği, Iğdır gibi bir takım karşısında, enerjisinin yüksek olduğu bir haftada galip gelmek çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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